"Der Bachelor" 2023: Ist die Gewinnerin von David Jackson schon längst bekannt?

Hottie David hat’s dieses Jahr vergleichsweise langsam angehen lassen – doch spätestens ab der vierten Folge ging es so richtig heiß her. Beim Gruppendate entführte er Kandidatin Chiara, um mit ihr bei einer ganz besonderen "Bachelor-Massage" ordentlich auf Tuchfühlung zu gehen. "Sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr früh sehr viel Körperkontakt", freute sich die 26-Jährige. Den allerersten Kuss angelte sich Lisa in derselben Folge. Als sie sich verliebt an den Bachelor anlehnt, passiert es ganz unverhofft.

Der nächste Knutscher, den David in der fünften Folge an Favoritin Rebecca verteilte, wird von den Fans als "unromantischster Kuss ever" abgestempelt. Während der Nacht der Rosen nimmt er sie zur Seite und kommt ihr dabei ganz nah...