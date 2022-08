Beatrice Egli: Eiskalt ausgenutzt von ihrem Freund! Plötzlich baggert er fremd

"Sie ist doch so süß, sie ist doch so toll", schwärmte der 18 Jahre ältere Komponist noch kürzlich in einer Fernseh-Doku. Ihr privates Glück versteckte Beatrice vor der Öffentlichkeit, um es zu schützen. Doch jetzt soll alles aus sein zwischen den beiden. Die hübsche Blondine hat sich von ihrem beruflichen Team getrennt – und gleichzeitig offenbar auch von ihrem engsten Vertrauten. Auf Instagram, wo Joachim Wolf in der Vergangenheit fleißig Fotos von sich und Beatrice postete, herrscht plötzlich Leere. Stattdessen liked der Musik-Produzent ihre Sangeskolleginnen Vanessa Mai (30), Anna-Carina Woitschack (29) und "Bergdoktor"-Star Ronja Forcher (26), für die er sogar den Song "Geh' schon mal vor" geschrieben hat. Ist sein Interesse musikalischer oder privater Natur?