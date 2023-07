Guido Maria Kretschmer: Ein Monat nach dem Aus - es ist immer noch so traurig

Am 22. Juni war es dann soweit - Guido Maria Kretschmer verkündete auf Instagram ein letztes Mal, dass eine Ausgabe seiner Zeitschrift "Guido" im Handel ist. Von da an war Schluss mit dem Magazin. Nicht nur für den Designer eine herbe Enttäuschung, auch bei den Fans war die Trauer über das Aus groß. So schreiben nur ein paar der Nutzer unter den letzten Magazin-Post des "Shopping Queen"-Stars Worte, wie "Lieber Guido, das ist so traurig. Ich habe alle Ausgaben und liebe jede einzelne. Vielen Dank für den tollen Lesespaß jeden Monat" oder "Danke für all dein Herzblut, dass du darin vergossen hast! Das Magazin war uns allen ein Fest und wir werden es sehr vermissen!"

Was dem 58-Jährigen nun, einen Monat nach der letzten Ausgabe, vielleicht ein kleiner Trost sein wird? Seine Fans geben das Magazin trotzdem nicht auf. Eine Nutzerin schrieb bereits: "Am Besten ich fange nächsten Montag mal an alle Ausgaben von vorne zu lesen.", eine andere kommentierte jetzt: "Sitze auf Wangerooge und lese die letzte Guido, extra aufgehoben... im Strandkorb mit Meeresrauschen. Gibt’s was Schöneres?" Da scheint das abgesetzte Magazin des Designers wohl immer noch das Leben seiner Fans zu bereichern.