Heidi Klum: Hurra, Leni macht sie zur Oma

Als Heidi Klum sich an Halloween 2013 mit grauer Perücke, aufgemalten Altersflecken und Krückstock als Omi verkleidete, war das von der Realität noch ganz weit weg. Das könnte sich bald ändern …

Denn Heidis Tochter Leni sprach gerade im Interview mit "Spot On News" ausführlich über ihre Zukunftspläne und verriet, dass sie sich auch bald Kinder wünscht! In fünf Jahren will die 18-Jährige ihr Innenarchitektur-Studium in Amerikas Hauptstadt New York beendet haben und sich einen Hund anschaffen, zehn Jahre später will sie bereits verheiratet sein und längst zwei Kinder haben. "Einen Jungen und ein Mädchen", stellt Leni klar. Konkrete Pläne, die das junge Model verfolgt.