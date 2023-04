Heidi Klum: Tränendrama nach der Trennung in LA

In der diesjährigen Staffel "Germany's Next Topmodel" sorgt vor allem eine Kandidatin immer wieder für Drama in der Modelvilla - Nachwuchsmodel Anya Elsner polarisiert mit ihrer Art nicht nur unter den Teilnehmerinnen, auch die Zuschauer haben so langsam die Nase voll von der 19-Jährigen. Nachdem sie nach der Entscheidung schon wieder in Tränen ausbrach, obwohl sie am Ende nicht einmal die Show verlassen musste, erntete sie nun harte Kritik.