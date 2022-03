Helene Fischer & Florian Silbereisen: Mega-Wirbel um das einstige Traumpaar!

Sie sprechen sich gegenseitig Mut zu

Doch auch der Moderator hat gerade eine schwere Zeit. Sein geliebter Papa Franz Silbereisen ist an Krebs erkrankt. Bei einer Darmspiegelung wurde bei ihm ein bösartiger Tumor gefunden. Daraufhin wurde der Rentner mit inneren Blutungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Schon vor einigen Jahren hatte der 75-Jährige Lymphdrüsenkrebs und einen Herzinfarkt. Florian Silbereisen erhielt die böse Nachricht während der Dreharbeiten fürs Traumschiff. Wie bitter für den Entertainer! Tausende Kilometer entfernt von der Familie muss er sich jetzt auf seinen Job konzentrieren. Dabei wäre er so gerne am Krankenbett bei seinem Papa und würde ihm die Hand halten. "Bei allen Schwierigkeiten gibt es doch Hoffnung", versichert der Sänger. Hinzu kommen Floris berufliche Sorgen: Die Quoten der Castingshow Deutschland sucht den Superstar, in deren Jury er sitzt, sind erschreckend schlecht ...

Gut möglich, dass Florian und Helene sich in der Not jetzt gegenseitig Mut zusprechen. Oder sogar mehr als das? Immerhin hat der Moderator verraten, dass sie noch immer regelmäßig miteinander telefonieren. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn die zwei in der Krise wieder zusammenfinden. Hinter vorgehaltener Hand wird längst gemunkelt, dass die beiden bald ein Geheimnis lüften könnten. Ein gemeinsamer Auftritt im TV? Oder wird Helene vielleicht Überraschungsgast auf Floris Tour, die am 28. April beginnt? Auf Helene-Kopien trifft er als DSDS-Juror jede Woche – bis jetzt konnte aber keine an das Original heranreichen! Es wird endlich Zeit für Flori, sich wieder mit ihr zusammenzutun!

