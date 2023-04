Iris Klein: Mega-Ausraster nach den Bauermarkt-Bildern von Peter und Yvonne!

Auf Instagram macht die Katzenberger-Mama jetzt ihrem Ärger Luft. "Ich wusste die ganze Zeit, dass der Tag kommen wird, an dem beide das Lügenmärchen nicht aufrechterhalten können, welches schon in Australien begann, und sie zusammen gesehen wurden", schreibt Iris wütend in ihrer Story. "Immer wieder hieß es, die dumme eifersüchtige Ehefrau, die sich das Fremdgehen nur eingebildet hat. Aber das war nicht der Fall!" Peter wäre schon seit zwei Wochen bei Yvonne in Berlin. "Wie verlogen die beiden immer waren. Schämt euch, ihr Ehebrecher!"