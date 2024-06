Jimi Blue Ochsenknecht: Neues Trennungs-Indiz – Schießt er hier gegen seine Laura?

Für seine Freundin Laura wendete sich Jimi Blue Ochsenknecht sogar vom Rest seiner Familie ab – setzte dem Drama mit seinem Heiratsantrag an Freundin Laura bei der Hochzeit seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht sogar die Krone auf. War das alles nun umsonst? Schon seit Wochen halten sich Gerüchte wacker, dass sich Jimi und Laura getrennt hätten. Jetzt heizt der Schauspieler diese noch einmal mehr an, indem er auf Instagram kryptische Zeilen in seine Story postet. Schießt er hier gegen seine Verlobte?

Der 32-Jährige repostete nun ein Spruch-Bild, in dem es zu Deutsch heißt: "Mach nicht den Fehler, so verständnisvoll und nachsichtig zu sein, dass du die Tatsache übersiehst, dass du nicht respektiert wirst." Auweia, ob er bei diesen Worten etwa das Verhalten seiner Freundin Laura an den Pranger stellt? Dazu schreibt Jimi mahnend: "Passt auf euch auf". Ob er so sehr von Laura enttäuscht wurde, dass sich diese Zeilen gegen sie richten und, ob die beiden wirklich getrennt sind, weiß wohl nur das Paar selbst.

Die Entwicklung von seiner Schwester Cheyenne, vom süßen Mädel zum schönen Model, zeigen wir dir im Video: