Laura Maria Rypa: Private Nachrichten veröffentlicht! Jetzt kommt alles raus

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, ob es etwas gibt, wofür Laura Maria niemals Werbung machen würde. "Vorab teste ich IMMER die Sachen, für die ich werbe. Wenn ich das Produkt nicht mag, würde ich auch niemals dafür werben", erklärt sie. "Aber ich sehe mittlerweile bei so vielen, für was die alles Werbung machen. Da habe ich das Gefühl, die verkaufen ihre Seele."

Um der ganzen Sache Ausdruck zu verleihen, teilt Laura Maria sogar einige private Nachrichten zwischen ihr und ihrer Managerin. Darin betont sie ebenfalls, die Produkte erst einmal testen zu wollen, bevor sie dafür wirbt. "Ich distanziere mich auch sehr von den typischen 'Influencer-Brands'. Bis auf eine Brand, aber da feier ich die Sachen halt auch zu 100 %", schreibt die Verlobte von Pietro Lombardi.