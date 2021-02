„Let’s Dance“ 2021 Tänzer: Alle 14 Profis auf einen Blick

Wenn „Let’s Dance“ Ende Februar in die 14. Runde geht, stellen sich erneut 14 experimentierfreudige Prominente der Herausforderung. Vom Ex-Tagesschau-Sprecher Jan Hofer über die Soziologin und Schwester des Ex-US-Präsidenten Auma Obama bis hin zu Partyschlagersänger Micki Krause, RTL hat auch 2021 eine bunte Mischung an A-Promis an Land gezogen. Doch nicht nur die Kandidaten, sondern auch die Profitänzer an ihrer Seite stehen ab dem 26. Februar im Fokus der Öffentlichkeit. Welche Tänzer sind 2021 bei "Let's Dance" dabei?