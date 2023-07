Lilly Becker: Ein Baby mit ihrem Millionär?

Zwei Dinge sprechen dafür. Erstens: Lilly Becker, sonst dafür bekannt, an keiner Champagnerflasche vorbeigehen zu können, verzichtet seit Wochen auf Alkohol!

Keine Bilder mit Cocktails auf ihrer Internetseite. Und auch an diesem Abend in Berlin gibt es für sie keinen einzigen Tropfen. Zweitens: Lilly verzichtet an diesem Abend auf ein eng anliegendes Kleid. Will sie vielleicht etwas verstecken? "Noch ein oder zwei Kinder", wünscht sich Lilly ja schon lange. "Ein kleines Mädchen", wäre ihr Traum. Und da es mit Boris nicht klappen wollte, vielleicht ja mit Thorsten!