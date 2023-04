Maite Kelly: Liebesfiasko! Ihr Herz zerbricht in 1000 Teile

Sogar in einem ihrer aktuellen Songs stellt Maite klar: "Ich brauch einen Mann!" Mit Ex-Gatte Florent Raimond hätte es für immer sein sollen: Traumhochzeit 2005, drei gemeinsame Töchter. Doch 2017 trennte sich das Paar. Und während er längst eine neue Familie hat, ist Maite offiziell Single.

"Ich glaube noch an die große Liebe!", betonte sie einmal. Aber Mr. Right lässt auf sich warten. Warum? Weil sie so eine starke Frau ist, vor der Männer zu viel Respekt haben? Oder weil Maites Herz besetzt schien? Lange Zeit war Duett-Partner Roland Kaiser ihr "Held", heiße Flirts inklusive: "Zwischen uns ist mehr als Freundschaft." Doch der Star ist fest vergeben. Oder sollte sie ihre Ansprüche herunterschrauben? In der "Giovanni Zarrella Show" im Februar verriet die Sängerin, dass sie viele romantische Nachrichten bekommt. Aber: "Das sind alles Jungs – ich brauche einen Mann!" Dabei könnte sie sicher auch mit einem Jüngeren ihr Glück finden. Heutzutage ist das ja kein Tabu mehr! Vielleicht könnte Maite auch einfach aufhören, nach der Liebe zu suchen. Denn genau dann steht sie meistens vor der Tür …