Matthias Reim & Christin Stark: Sein Ringfinger ist leer! Erster Auftritt nach der Trennung

Als Reim sich vor einigen Tagen in der NDR Talk Show zeigt, ist sein Ringfinger nackt. Da, wo einst der Ehering steckte, ist nun nichts mehr. Will er damit ein klares Zeichen setzen? Es wirkt so, denn nicht nur der Ring fehlt, Reim mag gefühlt auch sonst nicht über seine Frau sprechen. Er erwähnt sie freiwillig mit keiner Silbe und gibt sich auf Nachfrage wortkarg.

Schon in den vergangenen Wochen häuften sich die Indizien für ein Liebes-Aus. Reim tauchte alleine bei einem Event auf Mallorca auf, bei dem eigentlich beide angekündigt waren. Doch Christin ließ sich kurzfristig wegen Krankheit entschuldigen. Auch auf seiner Tour soll sie ihn nicht begleiten. Dafür tauchte sie gerade mit neuer Frisur wieder auf. Sie hat sich ihre Haare abschneiden lassen. Damit möchte die 33-Jährige scheinbar ein neues Kapitel aufschlagen. Hat sie den Schlussstrich gezogen?