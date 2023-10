Pietro Lombardi: Fremdgeh-Drama! Was verheimlicht er seiner Laura Maria?

In seiner Instagram-Story gibt Pietro Lombardi immer wieder Einblicke in sein Familienleben mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa und seinen zwei Söhnen Alessio und Leano. Doch scheinbar gibt es in der Beziehung der beiden aktuell ein Vertrauensproblem. Pietro offenbart, dass seine Laura ihm unterstelle, unehrlich zu sein. Er berichtet: "Laura kommt in letzter Zeit immer so zu mir 'Hey ich hab so ein komisches Gefühl, du machst etwas, nicht fremdgehen oder so, aber irgendwas hinter meinem Rücken.' Ich sage immer 'Nein, mach dir keinen Kopf. Ich weiß, vielleicht früher mal was Komisches passiert oder so', aber ich würde von mir behaupten, dass ich sehr loyal bin und sehr treu. Ich habe eine Frau und ich brauche nicht Rechts und Links". So so, was in der Vergangenheit "Komisches" passiert ist, führt Pie zwar nicht weiter aus, sondern erzählt weiter, wie seine Laura zuletzt die Eifersucht gepackt hat.

Der DSDS-Star habe wegen des Gartens jemanden auf Instagram angeschrieben und Laura hätte dies beim Fensterputzen beobachtet und ihren Verlobten anschließend konfrontiert mit den Worten: "Hast du mir sicher nichts zu verheimlichen?". Als Pietro das verneinte, fordert sie ihn auf, ihr seine Instagram-Chats zu zeigen. Nachdem herauskam, dass es sich nur um eine Nachricht wegen des Gartens handelte, sah auch Laura ein, dass ihr Pie nichts falsch gemacht hat, später betont sie jedoch persönlich: "Du hast mir trotzdem was zu verheimlichen."

Denn scheinbar habe der Zweifach-Papa einen Teil in seiner Erzählung ausgelassen. Nämlich, dass er, bevor er Laura den Chat zeigte, erst einmal zögerlich reagierte und einige Nachrichten auf Whatsapp löschte. "Wisst ihr, was mein Problem war? Dass ich nur Nachrichten auf Instagram gesehen hab, weil ich glaube, auf Whatsapp hat er irgendwelche archivierten Verläufe." Darauf hin kann Pietro nur scherzhaft antworten: "Deswegen, geh niemals in mein Whatsapp rein" und schickt jedoch direkt hinterher: "Niemals würde ich dich betrügen." Da kann Laura Maria wohl erst einmal aufatmen.