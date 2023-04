Pietro Lombardi & Laura Maria Rypa: Er spricht über das traurige Aus!

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa genießen ihr Familienglück in vollen Zügen. Seit ihr gemeinsamer Sohn Leano das Licht der Welt erblickt hat, verbringen sie jede freie Minute mit ihrem kleinen Sprössling. Und natürlich darf auch Alessio, Pietros Sohn aus der Ehe mit Sarah Engels, nicht fehlen! Doch warum ist bei so viel Glück plötzlich die Rede von einem Social-Media-Aus? Will Pie seine Fans etwa nicht mehr an seinem Leben teilhaben lassen?