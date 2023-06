Sara Hentschel: Jetzt funkt ihr und Florian Silbereisen eine heiße Blondine dazwischen

Flori und Beatrice sollen gerade an einem gemeinsamen Song arbeiten. Und der Text hat es wirklich in sich: "Das wissen nur wir, nur wir. Du willst es doch auch mit mir. Es wirkt so vertraut mit mir. Dir geht es genau wie mir" und ""Ich hör’ sie reden, lass sie reden. Sie regen sich auf bei mir. Als wär’s nicht erlaubt mit dir. Ich nehm’ es in Kauf mit dir", singen die beiden in ihrem Lied. Das hört sich fast so an, als wäre es mehr als nur eine Freundschaft...

Für Sara dürfte es keine einfache Situation sein, dass Florian so zärtliche Worte mit Beatrice austauscht. Doch der Schlagerstar hat ihr bestimmt versichert, dass er nur Augen für sie hat. Immerhin ist die 34-Jährige genau die Frau, nach der er so lange gesucht hat...