Reddit this

Dieter Wollny: Was macht der verstoßene Familienvater heute?

Mit dem dramatischen Ehe-Aus von Silvia und Dieter Wollny zerbrach die beliebteste deutsche Reality-TV-Familie in zwei Teile. Mama Silvia fand gemeinsam mit ihren Töchtern und dem neuen Partner Harald Elsenbast zurück ins Leben. Doch was macht Elffach-Papa Dieter heute?

28 Jahre lang war nicht nur das Familienoberhaupt des bekanntesten deutschen Reality-TV-Clans „Die Wollnys“, sondern auch der starke Mann an der Seite von Mutter Silvia. Mit einer dramatischen Trennung fand das XXL-Familienglück 2012 ein plötzliches Ende und der Wollny-Papa verschwand urplötzlich von der Bildfläche. Während Mama Silvia seit 2014 wieder gemeinsam mit ihrem neuen Lover Harald Elsenbast und den Kindern vor der Kamera öffentlich ihr Liebesglück genießt, hat sich der kamerascheue Dieter gemeinsam mit Sohn Jeremy-Pascal aus dem Rampenlicht zurückgezogen.

Dieter Wollny: Wo steckt der leibliche Familien-Papa?

Auf das Beziehungsaus der Wollnys folgte ein tragischer Rosenkrieg, der seinen Höhepunkt in einem Rechtsstreit um die Ausstrahlung der weiteren Staffeln fand. Während die verzweifelte Silvia ihrem Exmann vor Gericht Untreue und Gewalt vorwirft, greift auch Dieter zu härteren Mitteln und veröffentlicht gemeinsam mit Tochter Jessica ein Buch in dem er eiskalt seine Sicht der Dinge darstellt.

Die Wollnys: Das sagen die Kinder zum Enthüllungsbuch!

Während seit 2016 wieder ohne das ehemalige Familienoberhaupt auf Sendung gehen, lebt Dieter Wollny seither zurück gezogen von der Öffentlichkeit. Nach der plötzlichen Trennung von seiner einstigen Geliebten und späteren Freundin Manuela L. aus Leverkusen, die erst durch die Reality- -Serie auf den XXL-Familienvater aufmerksam wurde, fand er kein Liebesglück mehr und lebte laut Bild-Zeitung in einem Kinderzimmer bei seiner Tochter Jessica.

Dieter Wollny: Gewaltvorwürfe von Silvia

2018 kommt es zu einer dramatischen Wendung im Fall Wollny, denn Papa Dieter meldet sich zurück in der Öffentlichkeit. Nachdem bei „Promi “ ihrem Ex den Verlust des ungeborenen Zwillingskindes vorwirft, und anschließend ihren Sieg feiert, erstattet Dieter Anzeige gegen die Mutter seiner eigenen Kinder. Sein Vorwurf: Silvia Wollny habe vor den Augen eines Millionenpublikums schwerwiegende Lügen über ihren Exmann im Container verbreitet. Auch Dieter geht an die Öffentlichkeit und äußert gegenüber "Bild" beängstigt: „Das ist eine Lüge. Frau Wollny war nie mit Zwillingen schwanger. Hier geht’s auch um meine Sicherheit. Die Leute wünschen mir den Tod.“

Silvia Wollny feiert ihren Sieg bei Promi-Big-Brother mit Freund Harald Elsenbast Foto: Wenn

Der jahrelange Rosenkrieg hinterlässt seine Spuren bei dem elffachen Familien-Papa. Als Dieter Wollny schwerwiegend erkrankt kann er längst nicht mehr auf die Unterstützung seiner Familie hoffen. Auf Grund eines zu hohen Bluthochdrucks und einer diagnostizierten Herz-Rhythmus-Störung muss Dieter sich einer schwierigen Herz-OP unterziehen.

Töchter kündigen Dieter Wollny die Vaterschaft

Trotz seiner Gesundheitsprobleme wettern auch Dieters Töchter in den sozialen Medien weiterhin gegen ihren Papa. Insbesondere Sarafina und ihre jüngere Schwester Loredana wollen bis heute nichts mehr von ihrem leiblichen Vater wissen. Nachdem Sarafina am Vatertag lieber Stiefpapa Harald auf gratuliert, zieht auch die jüngere Loredana drastische Konsequenzen: „Ich wünschte, Harald wäre mein Papi geworden“. Kurze Zeit später holt Loredana erneut zum Schlag aus. Während ihre Follower sich fragen, ob die jüngere Schwester ihren Papa vermisst, antwortet Loredana eiskalt „Warum sollte ich, hab ihn doch bei mir“ und postet sinnbildlich ein Foto mit Neu-Papa Harald.

Fraglich ist, ob Papa Dieter nach dem sowieso kräftezerrenden Rosenkrieg mit Exfrau Silvia und seiner schweren Erkrankung auch noch den Verlust seiner Töchter verkraften kann. Spätestens seit ihrem Verlobten Peter Heck ohne die Anwesenheit ihres leiblichen Vaters das Ja-Wort gab ist endgültig klar, dass es auch zukünftig keine Versöhnung des berühmten Wollny-Familien-Clans geben wird. Und Papa Dieter, der schmollt wohl weiterhin lieber im Stillen.

Hat Silvia Wollny etwa einen neuen Dieter? Im Video seht ihr, mit wem sie überraschend auf Tuchfühlung geht: