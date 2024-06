Bill Kaulitz: "Totale Befreiung!" Darum redet er jetzt offen über seine Sexualität

Über zehn Jahre lang musste der Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz (34) über seine Sexualität schweigen. Wie er bereits in mehreren Interviews enthüllte, hätte das Label ihn zu strenger Geheimhaltung gedrängt und in seiner Jugend sogar komplett über seine Kleidung und Optik entschieden, um das Image als "Mädchenschwarm" aufrecht zu erhalten. Erst 2017 sprach der Musiker in der "Tokio Hotel"-Doku "Hinter die Welt" offen und ehrlich über seine sexuelle Orientierung. Seitdem ist einiges passiert...