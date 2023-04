Carmen Geiss: Ihr Familienglück liegt in Scherben

Zumindest bei Carmens Töchtern kommt das Nackedei-Posing wahrscheinlich gar nicht gut an – schließlich lästerten Davina und Shania schon kürzlich über Carmens Jugendwahn: "Mama versucht zu sein wie wir!" Aber auch Carmens Follower finden die freizügigen Fotos eher grenzwertig: "Hast du das nötig?", "Wenn man denkt, dass man mit den Jungen mithalten muss …" und "Zieh dir bitte bloß was an!", ätzen sie unter Carmens Post. Die wird dazu aber wohl nur mit den nackten Schultern zucken, denn für die Millionärsgattin spielt die Meinung anderer bekanntlich keine große Rolle: "Solche Kommentare sind mir egal. Dass man nicht jedem gefällt, ist ja logisch, denn Geschmäcker sind verschieden. Die Hauptsache ist doch, dass man sich gut fühlt, so wie man ist", erklärte sie kürzlich in einem Interview mit RTL. Und mindestens einer dürfte von Carmens Oben-ohne-Pics sowieso ein Riesen-Fan sein: Gatte Roooobert …

Auch interessant:

Die Geissens: So wurden sie wirklich zu Millionären! Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: