Carmen & Robert Geiss: "Ich habe Angst!" Die Sorge um ihren Robert ist unerträglich

"Viel zu oft", so Carmen, war sie bislang schon in ihrem Leben mit dem ernsten Thema konfrontiert. Carmens Vater Heinz († 73) starb an Lungenkrebs. Auch ihre Mutter Anna († 85) hatte Krebs in den Stimmbändern – den sie glücklicherweise besiegte. "Ich weiß, dass Krebs bei mir in der Familie liegt", so Carmen ganz offen.

Sie gibt zu: "Ich habe Angst, ganz klar." Carmen ist sich bewusst, "dass es mich jederzeit auch erwischen kann. Aber dann ist es so. Ich werde es nicht beeinflussen können."

Die einzige Möglichkeit, die sie sieht, ist die regelmäßige Vorsorge. Carmen: "Ich bin sensibilisiert für dieses Thema und nehme regelmäßige Untersuchungen sehr ernst. Arzttermine mag ja wirklich niemand, aber wenn man sie regelmäßig wahrnimmt, hat man einfach ein besseres Gefühl." So wie Robert nun auch.

Und so schrecklich diese alles überschattende Angst auch sein mag, auf der anderen Seite macht sie den TV-Stars bewusst: "Natürlich ist das Luxusleben, das wir führen dürfen, fantastisch. Aber kein Geld der Welt ist so viel wert wie die Familie. Es macht uns überglücklich, wenn wir sie gesund und munter um uns haben – darauf kommt es im Leben an!"