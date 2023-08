Heidi Klum: 900 Kalorien am Tag? Jetzt ist es raus

Heidi Klum ist dafür bekannt, gerne einmal zu zeigen, was sie hat. Die Modelmama scheut nicht davor zurück, ihre Kurven auf Social Media gekonnt in Szene zu setzten. Doch dieser Traumkörper kommt nicht von ungefähr. Immer wieder betont die 50-Jährige, wie viel Wert sie auf Sport und eine gesunde Ernährung legt. Doch greift sie in Sachen Diät auf radikale Mittel zurück? Aktuell machen Gerüchte die Runde, die GNTM-Chefin würde alleine von 900 Kalorien am Tag leben. Jetzt bezog Heidi höchstpersönlich Stellung zu dieser Vermutung.