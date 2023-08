Heidi Klum & Tom Kaulitz: Er verlässt sie im Familienurlaub!

Heidis Ehemann trat mit seiner Band Tokio Hotel nämlich beim Festival Rocco del Schlacko in Püttlingen auf und sorgten dort für jede Menge Geschrei. "Was für eine Nacht! Nur Liebe für dieses wahnsinnige Publikum. Wir kommen zurück", schwärmte sein Zwillingsbruder Bill nach dem Auftritt. Doch Toms größter Fan Heidi fehlte an dem Abend. Die "GNTM"-Chefin blieb lieber bei ihrer Familie in Italien. "Ich werde leider nicht dabei sein", verkündete sie auf Instagram. Und da die Sehnsucht sooo groß war, nahm ihr Tom gleich den nächsten Flieger zurück. Wenig später postete sie bereits das nächste gemeinsame Selfie in ihrer Instagram-Story. Die beiden Turteltauben können eben nicht lange ohne einander!