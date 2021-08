Kampf der Realitystars 2021: Rauswurf-Eklat in Woche 6! Wer ist raus?

Während sich manche Kandidaten hassen, schließen andere Promis unerwartete Freundschaften bei "Kampf der Realitystars" 2021. Doch diese halten höchstens bis zur Nacht der Wahrheit! Woche für Woche müssen sich die Teilnehmer gegenseitig aus der Show werfen. Insbesondere die Neuzugänge sind gefragt, denn diese müssen alleine einen Kandidaten verabschieden! Hier erfahrt ihr noch vor der Sendung: Wer ist raus?

Woche 6

Auch in der sechsten Woche im thailändischen Paradies geht es wieder heiß her - und Schuld sind nicht die Temperaturen! Mit dem Einzug von Alessia Herren und Elffach-Mama Silvia Wollny wird das Macht-Gefüge noch einmal durchgerüttelt. Immerhin kommt beim Ranking ans Licht: Silvia Wollny ist der bekannteste Reality-Star in Deutschland. Und die wählt gemeinsam mit ihrer Kumpanin Alessia kurzerhand Influencerin Laura Morante aus der Show, da die einfach zu langweilig blieb. Das lässt die Blondine sich nicht gefallen und bezeichnet die anderen Teilnehmer in ihrer Abschiedsrede als "Ratten" und "Schlangen"! Der Rest der Kandidaten kann sich freuen, dass Mike Heiter endlich von seiner Freundin getrennt wird. Wird er nun aufblühen? Auch Julia Jasmin "JJ" Rühle muss die Show verlassen, doch die scheint mehr als glücklich endlich zurück zu ihrer Familie zu kommen.

Woche 5

Die Kandidaten müssen abstimmen, welcher Realitystar am langweiligsten ist. Die bittere Erkenntnis: Leon Machère und Mike Heiter sind definitiv keine Stimmungskanonen! Am Ende muss Youtuber Leon Machère als langweiligster Teilnehmer die Sala verlassen. Als die Neuankömmlinge Cosimo und JJ sich am Abend einigen müssen wer noch rausfliegt, eskaliert die Situation. Nach langer Diskussion einigen sich die beiden auf den Publikumsliebling Narumol. Damit machen sie sich wenig beliebt bei dem Rest der Kandidaten!