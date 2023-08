Luca Hänni & Christina Luft: Süßer Zwillings-Hammer

Zwillings-Alarm bei Christina Luft und Luca Hänni? Wenn es nach ein paar ihrer Fans geht, anscheinend schon. Unter dem Post der Profitänzerin schreibt ein Nutzer: "Beide schauen sich auch so ähnlich, Wahnsinn", worauf er einige zustimmende Herzchen von anderen Fans des "Let's Dance"-Traumpaar bekam. Ob das Luca und Christina wohl auch so sehen? Wobei sich jedoch wohl alle einig sind, ist der Fakt, dass die Zwei optisch super zusammenpassen. Viele Fans kommentieren liebe Worte, wie: "Ihr seid beide super süß zusammen, perfect match" oder "So toll. Gesucht und gefunden". Wie schön!