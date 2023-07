Matthias Reim & Christin Stark: Jetzt spricht er über die Trennung

Während Matthias Reim die Seele am Comer See baumeln ließ, machte seine Frau Christin Stark mit Tochter Zoe in Kühlungsborn an der Ostsee Urlaub - ohne den Sänger. Was ist los bei dem Ehepaar? Sind sie etwa getrennt? Der 65-Jährige bezog nun erstmals Stellung zu den Trennungs-Gerüchten. Im ZDF-Format "Leute heute" gab er jetzt preis, was er von den Spekulationen hält: