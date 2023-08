Matthias Reim & Tochter Marie: Jetzt lässt er sie links liegen!

Es muss sich wie ein Stich ins Herz einfühlen, immer wieder zu sehen, wie der eigene Vater und Bruder gemeinsam auf der Bühne stehen und man selbst nicht Teil des Ganzen sein kann. Dieses Gefühl wird Marie Reim auch am kommenden Wochenende ereilen, denn Matthias Reim wird mal wieder gemeinsam mit Sohnemann Julian für musikalische Momente sorgen. Denn am 12. August findet die große "Schlagerstrandparty 2023" statt und Florian Silbereisen begrüßt seine musikalischen Freunde. Doch Marie Reim ist nicht mit von der Partie - mal wieder. Während Bruder Julian Reim regelmäßig an der Seite seines Vaters auftritt, trat Marie erstmals im Dezember 2022 spontan mit ihrem Vater auf, ohne große Planung.

Ein echtes Trauerspiel für Marie Reim. Obwohl die "Schlagerstrandparty 2023" ein Familientreffen hätte sein können, da auch Mutter Michelle auf der Bühne ihre Gesangskünste darbieten wird...