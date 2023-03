Romina Palm: Trennung von Stefano Zarrella - sie bricht ihr Schweigen!

Weiter gesteht sie zwar, dass die Auflösung der Verlobung kein Leichtes sei, dennoch schaue sie nun positiv in die Zukunft und verrät: "Ich bin selbst super gespannt, was die nächste Zeit auf mich zukommen wird. Das allererste Mal in meinem Leben bin ich alleine." Sie sei in der Vergangenheit immer von einer Beziehung in die Nächste gesprungen. Für Romina beginnt somit jetzt ein ganz neuer Lebensabschnitt. So begründet sie auch ihre Netz-Pause mit den Worten: "Ich habe einfach die letzten Wochen Zeit für mich gebraucht, war drei Wochen lang offline und habe die sozialen Medien komplett gemieden [...]. Ich konnte mich wirklich auf Dinge konzentrieren, die ich lange Zeit vor mir hergeschoben habe und habe auch sämtliche Jobs abgesagt". Dann scheint sie ja nun mit neuer Energie frisch anfangen zu können.

