Sarah Knappik im Sommer-Dschungelcamp 2024: Wiederholt sich das Dschungel-Drama von 2011?

Wird Sarah Knappik im Sommer-Dschungelcamp 2024 in alte Muster zurückfallen und ihre Mitcamper auch dieses Mal gegen sich aufhetzen? Seit ihrer ersten Teilnahme sind mittlerweile 13 Jahre vergangen, in denen sich auch in Sarahs Leben einiges geändert hat. Heute blickt sie anders auf ihre Ausraster im Camp zurück und gesteht gegenüber RTL: "Ich bin heute Mama, ich habe in 13 Jahren so viel erlebt, ich habe an mir gearbeitet, man hört nie auf, an sich zu arbeiten. Wenn man sich rückblickend das ein oder andere ansieht, da war ich ganz, ganz anders. Habe mich für sehr selbstbewusst gehalten und war es dann doch nicht."

Dass sie damals einfach so das Handtuch geworfen hat, "sitzt noch in mir", gibt sie zu. "Das war wirklich krass, was damals passiert ist. Das würde man so heute nicht mehr im Fernsehen sehen mit der Ausgrenzung und dem Mobbing. Was da damals passiert ist, ist über alle Grenzen hinaus gegangen", reflektiert sie rückblickend ihre Erlebnisse im Dschungelcamp 2011.

Heute hat sie eine klare Mission für das Sommer-Dschungelcamp 2024: "Ich hole die kleine Sarah, die damals im Dschungel verloren gegangen ist, da jetzt wieder raus", betont sie. "Es reizt mich einfach, da nochmal meinem Frieden mit zu finden. Das Thema ist nie wirklich für mich beendet gewesen. [...] Ich möchte da drin durchhalten, mich selbst noch einmal challengen und mich erden", lässt sie RTL vorab wissen.