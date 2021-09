Während Start und Sendetermine lange geheim blieben, gab RTL bereits im Juni die Teilnehmer bekannt, die sich 2021 ins "Sommerhaus der Stars" wagen. Erneut treten acht Promi-Paare das Beziehungsexperiment in Bocholt an! Sie alle wollen in die Fußstapfen der Vorjahressieger Caro & Andreas Robens treten, die Lästerattacken und Wutanfällen trotzten und am Ende die 50.000 Euro Siegprämie abräumten.

Das sind die prominenten Teilnehmer 2021: