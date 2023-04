Sylvie Meis: Süße Offenbarung - Sie liebt diesen Mann!

Auch Sylvie scheint die Gerüchteküche noch einmal mehr anheizen zu wollen und kommentiert das Foto selbst mit den Worten: "Love you baby" und verlinkt den 36-Jährigen. In den Kommentaren werden Stimmen laut, die vermuten, dass der Designer doch vielleicht mehr als nur ein Freund ist: "Was läuft bei der Meis eigentlich falsch, jedes Jahr einen neuen Kerl?" oder "Die hat auch immer einen Neuen" lauten nur ein paar Stimmen unter dem Post. Wieder andere sind sich sicher: "Das ist ihr bester Freund, Mensch". Das sieht wohl auch Sylvie selbst so, immerhin verbindet die beiden eine 10-jährige Freundschaft, bei der es wohl auch bleiben wird.

Auch interessant

Wie es Sylvie Meis schafft ihre Traumfigur zu halten, erfährst du im Video: