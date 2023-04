Hans Sigl nach "Bergdoktor"-Staffelende: Frühzeitiges Comeback ist offiziell

Da müssen sich Fans wohl doch nicht so lange gedulden, den beliebten Schauspieler wiederzusehen. Er wird am 14.04.2023 gemeinsam mit Pierre M. Krause im Groundliftstudio für eine Comedy-Show zu Besuch sein. Mit diesen freudigen Neuigkeiten beendet er nun seine Social Media-Pause - ganz zur Freude seiner Fans, die in den Kommentaren liebe Worte finden: "Schön das du wieder da bist" oder "The BEST NEWS of the day. Sehr schön dich wieder zu sehen - ENDLICH!" lauten nur ein paar der Stimmen aus seiner Community. Bleibt abzuwarten, ob der TV-Liebling nun wieder öfter von sich hören lässt.

