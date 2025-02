Heidi Klum: Traurige Worte! "Ich habe mich oft zerrissen gefühlt"

In diesem Jahr feiert ihre Show GNTM ihr 20-jähriges Jubiläum und so richtig ist Heidis Sendung aus dem deutschen Fernsehen auch nicht mehr wegzudenken. Doch in den vergangenen Jahren hat das Castingformat einiges an Zeit in Anspruch genommen. Hinzukommt, dass Heidi Klum auch in Amerika erfolgreich ist. Dort war sie zum Beispiel bis vor kurzem Jurorin bei "America's Got Talent", nun kehrt sie zu der Show "Project Runway" zurück. Und dann sind da noch die diversen Werbedeals, die das Model erfüllen muss.