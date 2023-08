Christina Luft: Kurz vor der Hochzeit - Video mit Ex Evgeny Vinokurov aufgetaucht!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht die Sportlerin ein Video, in dem sie mit Evgeny ein flottes Tänzchen aufs Parkett legt. Die beiden waren nicht nur ein Tanzpaar, sondern auch privat zusammen. 2017 kam es zur Trennung. Mit dem Clip erinnert sich Christina an die Vergangenheit zurück. "5 Jahre dazwischen und ein völlig anderes Leben. Aber eins ändert sich nicht: Ich hatte immer viel zu lachen und habe das gemacht, was ich liebe!", schreibt die Tänzerin. "Das ist ein kleiner Reminder an euch, dass in ein paar Jahren wieder alles anders aussieht und die Probleme von heute auch wieder vorbei gehen."