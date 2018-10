Herzogin Kate: Geheime Baby-Botschaft! Sie kann es nicht mehr leugnen

Wie sich diese Bilder doch ähneln! Dunkler Anzug, ein lila Kleid mit langen Ärmeln – und strahlende Gesichter! Kate (36) und William (36) wurden kürzlich in London bei ihrem ersten offiziellen gemeinsamen Termin nach der Babypause gesichtet. Und verrieten dabei ihr süßes Geheimnis: Kate ist offenbar wieder schwanger!

Denn: Schon letztes Jahr im Juli, bei ihrem Besuch in Hamburg, trugen Sie die gleiche Kleidung, William dieselbe Krawatte. Damals war Kate mit Söhnchen Louis (5 Monate) in anderen Umständen. Jetzt wieder die geheime Baby-Botschaft. Sicher ist: Das Paar wünscht sich vier Kinder. Und nach der Geburt eines Kindes kann es mit der nächsten Schwangerschaft mitunter ja recht schnell gehen...

Herzogin Kate: Schwangerschafts-Sensation! Arztbesuch bringt Klarheit!

Außerdem hat in der Vergangenheit mit ihren Kleidern schon öfter kleine Botschaften ausgesendet: So trug sie in ihren vergangenen Schwangerschaften oft entweder zartrosa oder babyblaue Outfits. Und nach den Geburten ihrer drei Kinder trug sie , die ganz offensichtlich als Hommage an ihrer verstorbene Schwiegermutter gedacht waren. Also wer weiß - vielleicht ist auch dieses Mal ihr Dress ein süßer Wink...