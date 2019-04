Thomas Gottschalk: Sex-Skandal um seine neue Freundin

Seit Wochen sorgt mit seinem Privatleben für Schlagzeilen. Er und seine Ehefrau Thea haben sich überraschend nach 43 Jahren getrennt. Es soll sogar schon eine neue Frau an seiner Seite geben: Karina Mroß.

Die 57-Jährige arbeitet als Controllerin beim Südwestrundfunk. Sie ist geschieden und Mutter einer Tochter. Soviel ist bekannt. Doch jetzt kommt noch mehr über ihre Vergangenheit ans Licht!

Denn vor einigen Jahren veröffentlichte Karina unter einem Pseudonym das Buch "Zwischen Lipgloss und Hämorridencreme: Jeder Mann hat seinen Preis!". Darin berichtet sie ausführlich über Sex-Geschichten von sich und ihren Freundinnen. Beispiel gefällig? "In unserer Altersgruppe werden die potentiellen Kandidaten immer weniger, und so kommt es schon einmal vor, dass wir in fremden Gewässern fischen" und "Während Männer ohne Sex nicht leben können, setzen Frauen Sex eher zu Absicherung wichtiger und langfristiger Lebensinteressen ein", heißt es u.a. in dem mittlerweile vergriffenen Roman.

Thomas wird über die pikanten Enthüllungen seiner neuen Freundin sicherlich nicht erfreut sein. Schließlich ist er dafür bekannt, sein Privatleben so es geht geheim zu halten....