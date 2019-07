Wollny Kinder: Alle elf auf einen Blick!

Während die bekannten Wollny- -Schwestern Sarafina, Sylvana oder Loredana ihren Geschwistern mit ihrer starken Präsenz in den sozialen Medien fast täglich die Show stehlen, bleiben einige der Wollny Kinder am liebsten unerkannt im Hintergrund. Seit dem dramatischen Familienkrach und der tragischen Trennung von Papa Dieter und Mama Silvia im Jahr 2012 leben nur noch sieben von ursprünglich elf Sprösslingen im gemeinsamen Familienhaus der Wollnys in Neuss. Wer hinter den Kulissen zur Wollny Familie gehört und wer sich so richtig verkracht hat erfahrt ihr in unserem Background-Check.

Die Wollnys: Sieben Schwestern unter einem Dach

Sylvana: Die große Schwester

Als hausälteste übernimmt das Silvesterkind Sylvana häufig die Rolle der Ersatzmama für ihre kleinen Geschwister. Seit der Geburt ihrer Tochter Celina-Sophie im Juli 2013 genießt die älteste Wollny-Tochter gemeinsam mit ihrem Liebsten Florian Köster das Elternglück. Trotz der langen Beziehung sind die beiden noch nicht verheiratet und leben gemeinsam mit Mama Silvia und den Geschwistern im Elternhaus in Neuss.

Sarafina: Verliebt, verlobt, verheiratet, doch wo bleibt das Kind?

Spätestens seit die Social-Media-Königin ihre romantische Märchenhochzeit im Juli 2019 vor den Augen eines Millionenpublikums im Fernsehen inszenierte, ist Sarafina das bekannteste Gesicht der Wollny Kinder. Gemeinsam mit ihrem chaotischen Ehemann Peter Heck schwebt die zweitälteste Wollny-Tochter seit ihrer Verlobung 2011 im siebten Himmel. Zwar kümmert sich Sarafina als Tante rührend um ihre Nichte Celina-Sophie, doch bleibt der eigene Nachwuchs leider nach wie vor ein unerfüllter Wunschtraum.

Calantha: Jungmutter mit Schlagzeilen

Währenddessen punktet die kleine Schwester mit krassen Negativ-Schlagzeilen. Ob Nacktfotos oder Prostitution, die Gerüchteküche um die viertälteste Tochter der Wollnys brodelte in der Vergangenheit. Mit der Geburt ihrer kleinen Tochter Cataleya, die sie nach einer Orchidee benannte, im Dezember 2018 ist die eigentlich gelassene Wollny-Schwester mittlerweile sogar schon Mama geworden.

Lavinia: Plötzlich schlank

Lavinia, die eine Ausbildung zur Altenpflegerin absolviert, präsentiert sich trotz ihres sozialen Berufs meist als Rebellin unter den Wollny-Schwestern. Als Boss unter den Geschwistern gibt sie liebend gern den Ton an! Mit ihrem plötzlichen und krassen Gewichtsverlust von 15 Kilogramm landete auch Lavinia verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit.

Estefania: Karriere im Visier

Währenddessen hat Schwester Estefania regelmäßig mit Gewichtsproblemen zu kämpfen. Trotz der gesundheitlichen Probleme, welche die zweitjüngste Tochter der Wollnys mittlerweile auch psychisch belasten, hat diese immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Die begabte Sängerin wurde nicht nur nach Dieter Bohlens Ex Estefania benannt, sondern verfolgt nebenbei auch den großen Traum einer Musikkarriere.

Sarah-Jane: Tragischer Verlust

Sarah-Janes namensgebende Geschichte ist dramatisch, denn erst im späten siebten Monat verlor Mama Silvia ihre Zwillingsschwester. Da ursprünglich die Kindernamen Sarah und Jane für die Schwestern vorgesehen waren, erhielt Sarah-Jane nach dem Verlust ihres Zwillings einfach beide. Trotz des Verlusts ihrer Zwillingsschwester zeigt sich die Wollny Tochter immer äußerst zielstrebig, so absolviert Sarah-Jane seit 2018 bereits die zweite Ausbildung zur Altenpflegerin, nachdem sie zuvor bereits einen Abschluss als Sozialassistentin eingesackt hat.

Silvia Wollny: Zwillings-Fehlgeburt!

Loredana: Hat sie einen Vaterkomplex?

Ein Auf und Ab zwischen oberzickig und total liebenswert erlebt das Millionenpublikum vor dem TV gemeinsam mit Nesthäkchen Loredana. Als jüngste Schwester muss sie sich häufig gegen die Älteren durchsetzen, doch das macht Loredana mit links. Ihr Verhältnis zu Papa Dieter ist seit der Trennung der Eltern schwer beschädigt. Erst kürzlich holte Loredana auf erneut zum Schlag aus und postete unter einem Bild mit ihrem Stiefpapa: „Ich wünschte, Harald wäre mein Papi geworden“.

Wollny Kinder: Die Außenseiter der Familie

Die einst schrecklich große Familie ist längst Geschichte, denn die XXL-Familie der Wollnys hat sich in den letzten Jahren deutlich verkleinert. Gleich vier der Wollny Kinder möchten mit dem „ II“-Format und damit auch ihren leiblichen Eltern nichts mehr zu tun haben!

Patrick und Sascha: Unerkannt glücklich

Während Sohn Sascha bis heute lieber anonym bleibt, hat Patrick bereits eine eigene glückliche Familie mit seiner Ehefrau Lisa und den drei Kindern Brian, Noah und Samantha gegründet. Doch auch der Vollblutdaddy war nicht immer der Saubermann von heute. So stand der damals 23-Jährige 2013 nach der Trennung seiner Eltern wegen des Diebstahls und der Verbreitung von Fotos der Liebhaberin seines Vaters vor Gericht. Zwar hält sich der nicht berufstätige Hausmann lieber im Hintergrund, doch wie Urlaubsfotos mit Mama Silvia belegen, ist Patrick im Reinen mit seiner Familie.

Jessica: Sie spricht Klartext!

Auch Jessica Birkenheuer war noch nie in der Sendung zu sehen, doch im Gegensatz zu ihren Geschwistern stärkt die älteste Tochter der Wollnys ihrem Vater stets den Rücken. Gemeinsam mit Papa veröffentlichte Jessica 2013 das Enthüllungsbuch „Die ungeschminkte Wahrheit“, in dem die beiden Verbündeten eiskalt auspacken! Mit der Veröffentlichung bricht Jessica endgültig mit ihrer Familie und deren Fans, die in den sozialen Netzwerken gegen die Außenseiterin wüten. Besonders hart getroffen hat Jessica aber vielmehr der räumliche Verlust ihres eigenen Kindes. Ihr volljähriger Sohn Justin hat seiner Mama unlängst den Rücken zugekehrt und ist zu seiner Oma in das Familienhaus geflüchtet.

Jeremy-Pascal: Eiskalte Ansage an seine Mutter

Mit seiner Freundin Sophie erlebte Jeremy-Pascal erst im Januar 2019 die Geburt seines ersten Kindes und genießt seither das Vaterglück in vollen Zügen. Einziger Wehmutstropfen bleibt der gewaltige Krach mit seiner Mama Silvia, denn auch Sohn Jeremy-Pascal brach 2013 mit seiner Mutter und den Schwestern und zog sich von heut auf morgen aus der TV-Öffentlichkeit zurück. So richtet er bei knallharte Worte an seine eigene Mama: „An mein Kind wird sie NIEMALS drankommen, geschweige denn es kennenlernen! Dafür ist die Frau einfach zu abartig.“ Es ist und bleibt wohl eher unwahrscheinlich, dass sich bei so viel bösem Blut jemals wieder zusammenraufen werden.

