„Germanys Next Topmodel“ 2020: Das sind Heidi Klums Juroren!

Früher als je zuvor schallt es am 30. Januar 2020 aus dem ProSieben-Studio „Määädels“. Unverkennbar: Model-Mama Heidi Klum sucht wieder nach „Germanys Next Topmodel“. Doch auf welche Juroren dürfen sich die Nachwuchs-Models dieses Jahr freuen?

Wenn „Germanys Next Topmodel“ 2020 in eine sage und schreibe 15. Runde geht, dann braucht selbstverständlich wieder Unterstützung von ihren prominenten Freunden. Bereits im letzten Jahr konnte sich das Team um die muntere Model-Mama über die besten Einschaltquoten seit sieben Jahren freuen. Nicht zuletzt das neue Jury-Konzept scheint ein wesentlicher Faktor am wiederauflebenden Erfolg der Castingshow zu sein.

"Germanys Next Topmodel": Wer sind 2020 die Juroren?

28 „Määädels“ unter einen Hut zu bringen, gleicht schon einer wahren Glanzleistung. Daher rekrutiert die Model-Mama alljährlich einige ihrer prominenten Kollegen für ihre GNTM-Jury. Heidi Klum hat auf ihrem Account die ersten sechs Jury-Mitglieder bekannt gegeben, doch ein paar Überraschungskandidaten werden erst während der Show gelüftet. Auch 2020 kann sich Heidi Klum auf eine hochkarätige Auswahl an Juroren verlassen. Ob Modedesigner, Topmodel oder Starfotograf: Die Nachwuchsmodels können sich 2020 auf jede Menge Expertise aus dem Model-Business freuen. Während das eine oder andere Gesicht bereits aus ehemaligen Staffeln bekannt ist, sind manche Juroren 2020 zum ersten Mal bei GNTM dabei. Diese Experten verstärken 2020 die Jury von „Germanys Next Topmodel“:

Starfotograf Rankin

Modedesigner Julien MacDonald

Topmodel Stella Maxwell

Topmodel Joan Smalls

Modedesigner „The Blonds“

Schauspielerin und Model Milla Jovovich

Das ist das neue Jury-Konzept bei GNTM

Während Heidi Klum in den ersten 13 Staffeln noch durch zwei feste Juroren unterstützt wurde, wagte sich die Model-Mama seit 2019 an ein ganz neues Konzept. Zuletzt saßen Artdirector und -Designer zu ihrer Linken und Rechten. Anstelle der festen Zuteilung in zwei Teams, die jeweils einem der Juroren im Coaching unterstanden, setzte Heidi Klum 2019 erstmals auf wechselnde Gast-Juroren. Da sich das Experiment bewährt hat, können sich die Models auch 2020 auf viele neue Promi-Gesichter in der Jury freuen.

Während sich ihre Jury von Zeit zu Zeit verändert, hat sich auch bei Heidi Klum einiges getan: